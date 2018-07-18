"Для розыска мальчика были организованы беспрецедентные поиски. Мы прочесали более 170 кварталов лесного массива. Розыск мальчика продолжается", - был немногословен Сергей Кулешов.





Похоже, у милиции на данный момент нет никаких зацепок и версий, иначе следователь бы об этом сообщил.





Напомним, тогда еще 11-летний Максим Мархалюк, проживавший в деревне Новый Двор Свислочского района, ушел в лес и пропал в середине сентября 2017 года.



