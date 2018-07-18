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Что же с ним случилось? Прошел почти год - Максима Мархалюка все еще ищут

Розыск Максима Мархалюка продолжается, сообщил 18 июля старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Сергей Кулешов.

"Для розыска мальчика были организованы беспрецедентные поиски. Мы прочесали более 170 кварталов лесного массива. Розыск мальчика продолжается", - был немногословен Сергей Кулешов. 

Похоже, у милиции на данный момент нет никаких зацепок и версий, иначе следователь бы об этом сообщил. 

Напомним, тогда еще 11-летний Максим Мархалюк, проживавший в деревне Новый Двор Свислочского района, ушел в лес и пропал в середине сентября 2017 года.


13:09 18/07/2018






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