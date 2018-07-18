Это революция! Ватикан разрешил невестам Христа сорвать "цветок"
Физическая девственность - не признак душевной невинности, а посему женщины, решившие посвятить жизнь служению Христу, могут иметь сексуальный опыт. Об этом заявлено на официальном сайте Ватикана.
Священнослужители заявили, что отныне девственность не является обязательным условием, чтобы пройти обряд посвящения и стать "невестой Христа". "Призыв дать клятву в девственной, супружеской и плодотворной любви к исту не сводится к символу физической невинности", - цитирует документ znaj.ua
Новые правила позволяют женщинам, у которых были интимные отношения с противоположным полом, а также вдовам обернуться в "новую" веру и посвятить себя Богу.
В Американской ассоциации посвященных девственниц заявили, что нововведение их крайне шокировало. Они решили напомнить Ватикану, что католическая церковь всегда придерживалась традиции, согласно которой девушка должна быть чистой как духовно, так и физически.
На всем земном шаре в общей сложности насчитывается почти 5 тысяч "невест Христа" - светских женщин, решивших не уходить в монастырь, но при этом посвятить себя служнию Господу.
Во время прохождения церемонии посвящения они надевают белые наряды и дают обет никогда не иметь сексуальных отношений и не вступать в брак. Как женщины, у которых фактически есть "муж", они носят обручальное кольцо как символ этой клятвы.
12:32 18/07/2018
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