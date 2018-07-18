Это революция! Ватикан разрешил невестам Христа сорвать "цветок"

Священнослужители заявили, что отныне девственность не является обязательным условием, чтобы пройти обряд посвящения и стать "невестой Христа". "Призыв дать клятву в девственной, супружеской и плодотворной любви к исту не сводится к символу физической невинности", - цитирует документ znaj.ua





Новые правила позволяют женщинам, у которых были интимные отношения с противоположным полом, а также вдовам обернуться в "новую" веру и посвятить себя Богу.





В Американской ассоциации посвященных девственниц заявили, что нововведение их крайне шокировало. Они решили напомнить Ватикану, что католическая церковь всегда придерживалась традиции, согласно которой девушка должна быть чистой как духовно, так и физически.









На всем земном шаре в общей сложности насчитывается почти 5 тысяч "невест Христа" - светских женщин, решивших не уходить в монастырь, но при этом посвятить себя служнию Господу.





Во время прохождения церемонии посвящения они надевают белые наряды и дают обет никогда не иметь сексуальных отношений и не вступать в брак. Как женщины, у которых фактически есть "муж", они носят обручальное кольцо как символ этой клятвы.