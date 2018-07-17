Как в Слуцке отгуляли индийскую свадьбу

Свадьба Елены и Рохима Шанкар праздновалась по индийским обычаям. Свадебный фотограф Андрей Шуманский предоставил « Кур'еру » снимки с церемонии, а Елена рассказала, как она познакомилась со своим индийским мужем.





Елена и Рохим встретились 12 лет назад в Твери (Россия). Рохим учился в медицинском институте, а Елена — в академии МВД. Некоторое время после знакомства они не общались.





«Так как я училась в академии МВД, мне нельзя было знакомиться с иностранными гражданами. Да и в голове такой мысли не было. Потом, в 2012 году, когда я ушла со службы, мы с Рохимом нашлись в интернете. Общались свободно, так как не было никаких препятствий», — рассказывает Елена.





Елена описывает своего супруга, как доброго и заботливого человека. Говорит, что никогда не встречала таких мужчин, несмотря на то, что училась в мужском коллективе.





«Мы одинаково смотрим на мир, мечтаем об одном и том же. Для нас самое главное — семья, забота о наших родителях, дети и уважение друг к другу, — говорит Елена. — Планируем поехать в Индию. Там у Рохима бизнес — завод по производству ниток, который находится в 120 километрах от Гоа. В Беларуси тоже планируем создать своё дело, потому что хотим жить на две страны. Я отсюда никуда не убегу: здесь мой дом и мои родители».









Свадьбу отмечали в кафе «Старый город» в здании фабрики слуцких поясов. Поздравить молодых пришли около 50 человек. В основном на столах были белорусские блюда, но гости из Индии угощали других салатами, приготовленными своими руками.





По словам фотографа Андрея Шуманского, эта свадьба была похожа на индийское кино. При общении девушки красиво и пластично жестикулировали руками. Вместе с мужчинами они танцевали не только под современную музыку, но и под индийскую типа «джими-джими, ача-ача», пели песни.

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«Трогательно было, когда Елена кормила с руки мужа караваем. Многие плакали в этот момент. Это была тёплая и уютная свадьба, — рассказывает Андрей Шуманский. — К концу свадьбы языкового барьера не чувствовалось. До этого с переводом помогала девушка-переводчик».