Трое детей одновременно выпали из окна в Узде

Соседские мальчики (шести и пяти лет) находились в гостях у двухлетней девочки и играли в детской комнате, расположенной на втором этаже частного дома. Находясь в комнате без взрослых с приоткрытым окном, дети подставили стул и забрались на подоконник.





Они самостоятельно распахнули створку окна и облокотились на москитную сетку, которая из-за этого сорвалась с креплений. В результате малолетние упали с высоты более 5,5 метров и получили телесные повреждения различной степени тяжести (травмы головы, переломы бедра, плеча, различные ушибы).









Следователи в очередной раз обращаются к родителям с просьбой быть более внимательными и осторожными!





Не оставляйте детей без присмотра, особенно в комнате с открытым окном. Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно его открыть.





Помните, что москитная сетка не является защитой от несчастных случаев, связанных с падением!