На Эльбрусе ищут сорвавшегося альпиниста. Вероятно, это белорус

17 июля при восхождении по туристическому маршруту в ущелье Безенги на вершине Укю (высота 4334 метра) сорвался человек. Сигнал поступил из ближайшего альплагеря.





Известно, что мужчина следовал в составе зарегистрированной группы из пятерых человек. По данным ТАСС, туда входили врач и тренер.





Сразу же вечером спасатели Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда вышли в горы, сегодня в 9.30 поиск продолжили. Там подчеркнули: данные о том, что пострадал белорус, предварительные.









«Пока даже точно неизвестно, в каком именно месте все произошло. Лишь примерный район. Сегодня его будут искать восемь человек и вертолет, обязательно», — уточнили TUT.BY в отряде.



