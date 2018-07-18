Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

На Эльбрусе ищут сорвавшегося альпиниста. Вероятно, это белорус

Второй день на Эльбрусе ищут альпиниста, который сорвался с высоты при восхождении по туристическому маршруту в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики (Россия). По предварительной информации, речь идет о 54-летнем белорусе.

17 июля при восхождении по туристическому маршруту в ущелье Безенги на вершине Укю (высота 4334 метра) сорвался человек. Сигнал поступил из ближайшего альплагеря.

Известно, что мужчина следовал в составе зарегистрированной группы из пятерых человек. По данным ТАСС, туда входили врач и тренер.

Сразу же вечером спасатели Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда вышли в горы, сегодня в 9.30 поиск продолжили. Там подчеркнули: данные о том, что пострадал белорус, предварительные.


«Пока даже точно неизвестно, в каком именно месте все произошло. Лишь примерный район. Сегодня его будут искать восемь человек и вертолет, обязательно», — уточнили TUT.BY в отряде.


11:07 18/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё