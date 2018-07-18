На Эльбрусе ищут сорвавшегося альпиниста. Вероятно, это белорус
Второй день на Эльбрусе ищут альпиниста, который сорвался с высоты при восхождении по туристическому маршруту в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики (Россия). По предварительной информации, речь идет о 54-летнем белорусе.
17 июля при восхождении по туристическому маршруту в ущелье Безенги на вершине Укю (высота 4334 метра) сорвался человек. Сигнал поступил из ближайшего альплагеря.
Известно, что мужчина следовал в составе зарегистрированной группы из пятерых человек. По данным ТАСС, туда входили врач и тренер.
Сразу же вечером спасатели Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда вышли в горы, сегодня в 9.30 поиск продолжили. Там подчеркнули: данные о том, что пострадал белорус, предварительные.
«Пока даже точно неизвестно, в каком именно месте все произошло. Лишь примерный район. Сегодня его будут искать восемь человек и вертолет, обязательно», — уточнили TUT.BY в отряде.
11:07 18/07/2018
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