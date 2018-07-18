Основанием для уголовного преследования послужил факт смертельного травмирования железобетонной опорой 55-летнего электромонтера Барановичской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги, произошедший 12 июля около 13 часов 30 минут на 847-ом километре перегона «Мосты-Рожанка» вблизи деревни Дяковцы Щучинского района во время проведения работ по установке линии электропередач.





Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.





Как выяснилось, во время выполнения работ несколько членов бригады, включая погибшего, распивали спиртные напитки. При этом находившийся на месте подозреваемый не отреагировал на данный факт, а впоследствии не обеспечил надлежащий контроль за организацией работ по установке линии электропередач и соблюдению правил безопасности.









Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по завершению расследования уголовного дела.