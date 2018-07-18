Прогноз неутешительный: жара и снова грозы с ливнями

18 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять теплая неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.





В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19°С, во второй половине дня повысится до +23..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.





В Минске также ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в утренние часы +20..+22°C, максимальная днем +25..+27°C, вечером +22..+24°C.





Будьте внимательны и не забывайте зонтики: на среду синоптики снова объявили оранжевый уровень опастности.









19-20 июля погодные условия в нашей стране по-прежнему будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Черного моря.





Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +22..+29°С.