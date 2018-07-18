Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Прогноз неутешительный: жара и снова грозы с ливнями

На большей части территории Беларуси 18 июля пройдет кратковременные дожди с грозами.

18 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять теплая неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. 

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19°С, во второй половине дня повысится до +23..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Минске также ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в утренние часы +20..+22°C, максимальная днем +25..+27°C, вечером +22..+24°C.

Будьте внимательны и не забывайте зонтики: на среду синоптики снова объявили оранжевый уровень опастности.


19-20 июля погодные условия в нашей стране по-прежнему будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Черного моря. 

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +22..+29°С.

"Белорусский партизан"
10:18 18/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё