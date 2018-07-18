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За январь-май 2018 года чиновники запретили проводить концерты 66 раз.И отказались объяснять причины

Организаторы концертов получили ответ на свое коллективное обращение в Мингорисполком.

Виталина Рудикова. Фото: Минск-Новости

Как рассказывало Еврорадио, в середине июня концертные промоутеры написали коллективное письмо в Мингорисполком. Поводом для него стал ряд запретов на концерты, которые чиновники объясняли "низким художественным уровнем" выступающих. Организаторы концертов попросили объяснить критерии, которыми пользуются чиновники.

Ответ им пришел за подписью руководителя управления культуры Мингорисполкома Виталины Рудиковой, пишет сайт tuzinfm.by. В письме чиновница отметила, что есть Кодекс о культуре, и они не наделены правом толковать этот закон.

Кстати, минские чиновники сообщили, что за январь-май 2018 года они отказали организаторам концертов 66 раз.

Комментируя это письмо, один из инициаторов обращения, директор клуба ili Евгений Белов заявил, что не доволен им: "Ответ был предсказуем, но мне все равно очень жаль, что чиновники заняли неконструктивную позицию. В действующих нормативных актах нет ни указаний что-то объяснять, но нет и запрета на это, так почему бы не создать по крайней мере видимость диалога?".

Фото: tuzinfm.by

08:59 18/07/2018






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