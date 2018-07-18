Жители Радивонишек 4 года добиваются чистой воды

В деревне Радивонишки на улице Молодежной дома стоят у самой водонапорной башни, однако толку от нее мало: почти четыре года жители привозят воду из других деревень или просят у соседей, у которых есть колодцы. Алла специально налила немного воды в чашку.





«Вот, понюхайте», – протянула посуду женщина, в которой вода очень остро пахнет железом. – «Приезжали из санстанции, сказали, что норма железа превышена в 17 раз!»





Уровень железа в воде превышает норму в несколько раз. Фото – Василий Молчанов/Белсат





В деревне Радивонишки три с половиной года назад испортилась водонапорная башня. Но после ремонта водой пользоваться стало вообще невозможно.





«Мы не пользуемся этой водой. Она же грязная, жирная и вонючая. Ее не только пить нельзя, нельзя помыться или одежду постирать. Сын, когда помылся, то всего высыпало, все зудело. У нас же дети маленькие. Здесь 14 семей живет, и у каждого маленькие дети. Воду привозим из соседней деревни Можейково. Зять ездит, 20 больших бутылок набирает, чтобы уже на неделю хватило», – говорит Алла.





«Вода настолько плохая, что портит даже технику. Чайник уже один испорчен. Стиральную машину уже выбросили одну, вторая тоже уже не работает», – добавляет дочь Виктория.





«Вот Виталику нужно мыться каждый день, на свидания ходить, и нечем», – знакомит нас с соседом Алла.





Виталий недавно вернулся из армии, устроился на работу в колхоз, однако, чтобы нормально помыться после тяжелой работы, вынужден ездить к знакомым в Лиду. Парень провел нас в ванную комнату, где раковины и ванну разъедает ржавчина.





Вода, которая течет из крана, уничтожает раковины, ванну и стиральные машины. Фото – Василий Молчанов/Белсат





«Невозможно. Бывает, помоешься, так сразу прыщи вылезают», – говорит Виталий.





«Страшно даже огород полить, – добавляет Алла. – Когда нальешь в бочку, пена сразу появляется. Дождь пройдет – вода чистая, прозрачная. Поэтому дождевой поливаем. Даже дождевой иногда и голову помою».





«Одежду, если светлую стираешь, то вся оранжевая становится, – подходит Вера, жительница очередного дома по улице Молодежной. – Ко мне дети приехали на лето, и как тут быть? Ходим к соседям, у кого колодец есть, просим по очереди. Вон видите, Виталик с ведрами пошел. Так и живем. У меня вся плитка в ванной начала портиться, ржавчиной пошла. Столько той кислоты выливаем, что уже эмаль стерлась, а от ржавчины не спастись никак».





На улице Молодежной 7 домов, построенных на 14 семей. Дома построили для работников местного колхоза «Можейково». Как утверждают жители Радивонишек, руководство колхоза ремонтировать водонапорную башню не спешит, а на жалобы уже 4 года отвечает, что нет средств на ремонт, пишет сайт belsat.eu



