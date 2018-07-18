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Украл 50 мобильников. Вора задержали

В Минске сотрудники милиции задержали 23-летнего парня, который украл 50 мобильных телефонов из ремонтной мастерской. Об этом сообщили в Центральном РУВД Минска.

  По словам работника ремонтной мастерской, он обнаружил кражу 50 мобильных телефонов утром 14 июля. Когда он пришел на работу, то увидел, что окно павильона выбито, а роллет и замок двери были повреждены. Мужчина сразу же обратился в милицию, сообщает telegraf.by
 
Благодаря отпечаткам пальцев, которые грабитель оставил на месте преступления, сотрудникам правоохранительных органов не составило труда его вычислить. Им оказался 23-летний житель Минска, который ранее был неоднократно судим за кражи. В отношении него возбудили уголовное дело.


07:15 18/07/2018






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