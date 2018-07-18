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В Японии аномальная жара. Погибли 12 человек

Как минимум 12 человек погибли в Японии за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщают местные СМИ.

Почти 10 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами, пишет telegraf.by


Больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.

Жителей Японии просят принять меры для предотвращения тепловых ударов, поскольку ожидается, что жаркая погода продержится в стране до 22 июля.

В Канаде из-за жары погибло 70 человек

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии.


07:10 18/07/2018






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