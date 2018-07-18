В Японии аномальная жара. Погибли 12 человек

Почти 10 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами, пишет telegraf.by









Больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.





Жителей Японии просят принять меры для предотвращения тепловых ударов, поскольку ожидается, что жаркая погода продержится в стране до 22 июля.





В Канаде из-за жары погибло 70 человек









Ранее сообщалось, что по меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии.



