Такой ответ получили участники общественной инициативы "Кобыляки. Расстрелянные в Орше" на свою просьбу почтить память родственников — жертв сталинских репрессий, передает Радио "Свобода" . Пока что на этом месте находится только камень, поставленный еще во времена СССР.





Вместе с тем чиновники заявляют, что ни в Оршанском архиве, ни в Витебском областном, ни в архиве КГБ по Витебской области нет сведений о месте массовых расстрелов в 1920-1950-е годы. Об этом говорится в письме, которое получила из Оршанского райисполкома участница общественной инициативы Лариса Орешина.





Родственники жертв сталинизма собрали доказательства того, что расстрелы в 1930-е годы происходили на Кобыляцкой Горе. Они принесли на прием к председателю райисполкома Александру Позняку копии документов из архивов КГБ. Также был подан акт комиссии 1982 года, когда во время строительства железной дороги в тех местах нашли человеческие останки. На основании акта комиссии, в которую входили прокурор, врач-патологоанатом и еще четыре ответственных лица, Кобыляцкая Гора считается первым в Беларуси официально признанным местом массовых расстрелов.





В 1990-е годы в этом месте поставили огромный камень-валун с мемориальной табличкой — словами поэтессы Анны Ахматовой: "Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список и негде узнать". Но табличку украли вандалы, которые охотились на цветной металл. После 1996 года власти не заботились об этом месте. Его обустраивали только местные активисты — ежегодно на Дзяды.





Здесь появились самодельные кресты и таблички, которыми люди чтили память родственников, расстрелянных под Оршей.





Оршанские чиновники планируют установить новую доску вместо потерянной в течение двух месяцев. Содержание надписи на новой доске власти предлагают обсудить во время личного приема 25 июля. На прием вместе с Ларисой Орешиной хочет попасть Игорь Станкевич, создатель инициативы "Кобыляки. Расстрелянные в Орше".