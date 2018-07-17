Школьники будут изучать тракторы и сельхозрастения в аграрных классах

Соответствующее постановление Министерства образования от 4 июля 2018 года №58 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.





Учебная программа факультатива призвана сформировать у обучающихся интерес к аграрным профессиям, ознакомить их с технологиями производства сельхозпродукции, обеспечить знаниями об уровне технического и энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства, а также ознакомить с госполитикой развития агропромышленного комплекса страны.





Выпускники агроклассов изучат мир сельскохозяйственных растений и животных. Они получат представление о технологиях производства и условиях хранения сельхозпродукции, селекции, биотехнологиях, экологии, ветеринарии, генетике, а также о технологическом обеспечении сельхозпроизводства. Школьники будут уметь классифицировать кормовые, технические, плодовые, ягодные культуры, лекарственные и эфирномасличные растения. Они изучат породы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, кроликов, пушных зверей и птиц. Кроме этого, они будут представлять классификацию и основные системы тракторов, электрооборудование животноводческой фермы и в целом систему сельскохозяйственных машин.





Программа факультативного занятия рассчитана на 140 часов. В ней предусмотрены практические занятия, которые предполагают проведение семинаров, экскурсий, выездных занятий с целью закрепления полученных знаний на практике, знакомства с организацией аграрного производства.





Как сообщалось, с нового учебного года в белорусских школах появятся агроклассы. Существует договоренность о создании 10 таких классов. В основном они появятся на селе и в небольших городах. Попасть туда дети смогут после собеседования, учитываться также будут итоговые баллы.