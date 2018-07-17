В июле Марс спустя 15 лет вновь максимально приблизится к Земле

"В конце июля начнется очередное великое противостояние Марса. Великие противостояния бывают через 15 или 17 лет, предыдущее было в 2003 году, а следующее будет в 2035-м. Обычно они бывают в августе-сентябре", - сказал он.





По словам В.Терещенко, противостояние красной планеты - чисто геометрическое явление, когда Солнце и Марс относительно Земли находятся в противоположных направлениях.





"Обычные противостояния происходят приблизительно через каждые два года. Во время обычных противостояний Марс от Земли находится на расстояниях от 70 до 100 миллионов километров. В моменты великих противостояний Марс приближается к Земле на расстояния от 56 до 60 миллионов километров", - отметил ученый.





В периоды противостояний Марс на небе становится ярче, увеличиваются его угловые размеры, а изображения в телескопе становятся крупнее.





"С помощью телескопов на Марсе можно разглядеть некоторые детали, в частности знаменитые полярные шапки. При приближении к Земле Марс одновременно приближается и к Солнцу, что вызывает на нем пыльные бури, которые, к сожалению, замывают детали на поверхности", - рассказал специалист.





В.Терещенко заметил, что абсолютное большинство желающих посмотреть на Марс в телескоп не знают, что противостояния длятся более двух месяцев. "К тому же, в августе и сентябре в Алматы много ясных дней и ночей и Марс будет восходить пораньше, что для посетителей гораздо удобнее", - добавил он.





В данное время АФИФ имеет три наблюдательные базы: Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория, обсерватория Ассы-Тургень и обсерватория астрофизических исследований на Каменском плато. Понаблюдать за небесными объектами горожане и гости Алматы могут в телескоп обсерватории на Каменском плато.





На самое близкое за последние 5 тысяч лет расстояние Марс подошел к Земле в августе 2003 года. Тогда расстояние между планетами составляло 55,76 млн км. Максимальное расстояние между Землей и Марсом составляет около 400 млн км.



