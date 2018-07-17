В Бресте в ливневые стоки попали нефтепродукты – пострадали лебеди

Жительница улицы прокомментировала:





– Фотографировала со двора. Лебеди по улице ходили и просили есть. Сотрудники МЧС приехали и ДЭП, чем-то посыпали эти стоки, а лебедей обещали завтра отловить и вымыть. Волнуемся, чтобы назад вернули, у нас дети любят на них смотреть. Да и выяснить, кто что слил, надо, это полное безобразие.