В Бресте в ливневые стоки попали нефтепродукты – пострадали лебеди
В Бресте в ливневые стоки попали нефтепродукты, лебеди основательно вымазались, сообщает "Виртуальный Брест".
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Птицы жили на озере ул. Ключевой (микрорайон Речица).
Жительница улицы прокомментировала:
– Фотографировала со двора. Лебеди по улице ходили и просили есть. Сотрудники МЧС приехали и ДЭП, чем-то посыпали эти стоки, а лебедей обещали завтра отловить и вымыть. Волнуемся, чтобы назад вернули, у нас дети любят на них смотреть. Да и выяснить, кто что слил, надо, это полное безобразие.
20:54 17/07/2018
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