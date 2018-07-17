В Чаусах открыли первую в Беларуси памятную доску казакам

Православные активисты и руководство района увековечили таким образом формирование казачьего полка в 1654 году, деятельность которого вместе с тем названа «явлением неоднозначным», сообщает Радыё Свабода.





«6 августа 1654 года в городе Чаусы был организован Белорусский (Чаусовскй) казацкий полк, в котором » 1000 пеших с бердышами и рогатинами и с пищалями, да конных со 100 человек…», — написано на ней.





Повесили доску на здании районного краеведческого музея рядом с другой вывеской, посвященной приданию городу Магдебургского права. Ее установили в 2016 году по инициативе Могилевской областной организации Общества белорусского языка.





Вывеска Магдебургскому прошлому Чаус.





Торжество открытия вывески казачеству устроили во время крестного хода к 100-летию убийства семьи последнего российского самодержца Николая Романова. Официальные источники сообщают, что средства на изготовление памятного знака собирались общественностью.





В Чаусском райисполкоме объясняют установление доски «увековечиванием исторического факта». По словам заместителя председателя районной администрации Татьяны Радивилиной, на торжества по случаю её открытия выступающие не давали оценок деятельности казачества. Чиновница отметила, что для этого есть историки и ученые, которые должны трактовать «это событие с разных сторон».





Здание райисполкома.





«Для нас очень важно, чтобы жители нашего города, наши дети и гости знали, что на территории Чаусского района было такое историческое событие. Плохое она или положительное — у каждого свой взгляд. Открывая доску мы констатировали, что в Чаусском районе жили смелые, решительные люди, которые любили свою родину», — сказала Татьяна Радивилина.





Газета Чаусского райисполкома «Искра», ссылаясь на слова Татьяны Радивилиной, отметила: «деятельность белорусского казачества в период XVII века — явление неоднозначное».