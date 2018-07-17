Об этом сегодня сообщил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян.





В апреле заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что стоимость билета в купейном вагоне из Киева в Ригу составит около 1855 гривен (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ. Поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 06:00 на следующий день.





По состоянию на начало апреля Украинская железная дорога закупила для этого поезда 28 новых пассажирских вагонов.