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В конце сентября запустят поезд, который соединит четыре столицы. Среди них – Минск

28 сентября запустят поезд Киев – Минск – Вильнюс – Рига.

Об этом сегодня сообщил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян.

В апреле заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что стоимость билета в купейном вагоне из Киева в Ригу составит около 1855 гривен (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ. Поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 06:00 на следующий день.

По состоянию на начало апреля Украинская железная дорога закупила для этого поезда 28 новых пассажирских вагонов.

belsat.eu, согласно lowcostavia.com.ua

19:46 17/07/2018






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