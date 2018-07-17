Первыми протестировали QR-коды с жировок минчане: расчетно-справочные центры столицы принимали оплату коммунальных услуг уже в июне. Тогда же сообщалось, что в скором времени этой услугой смогут воспользоваться плательщики по всей остальной стране.





И вот подтверждение, с июля заплатить коммуналку, отсканировав свой QR-код, напечатанный на жировке, смогут жители любого региона в Беларуси, информирует belta.by.



