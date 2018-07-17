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Заплатить коммуналку за июль по QR-коду в жировках можно будет во всех регионах Беларуси

В Минске услуга была доступна еще в прошлом месяце.

Первыми протестировали QR-коды с жировок минчане: расчетно-справочные центры столицы принимали оплату коммунальных услуг уже в июне. Тогда же сообщалось, что в скором времени этой услугой смогут воспользоваться плательщики по всей остальной стране.

И вот подтверждение, с июля заплатить коммуналку, отсканировав свой QR-код, напечатанный на жировке, смогут жители любого региона в Беларуси, информирует belta.by.

– Работы по обеспечению доступа к оплате услуг ЖКХс помощью QR-кода закончены, – объяснили в пресс-службе «Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП».

Оплату за коммуналку по QR-коду при необходимости могут принять и в отделениях почты, но, самое приятное, оплатить можно будет просто с помощью мобильного банковского приложения.

Вот список банков, которые уже готовы принимать такого рода «QR-коммуналку»: Белинвестбанк, БТА-Банк, Белгазпромбанк и приложение v-banking. Еще несколько финучреждений готовы доработать свои мобильные приложения для этих целей.

19:43 17/07/2018






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