Видеофакт: Директора стеклозавода «Неман» задерживали автоматчики

На сайте предприятия из Березовки на 16 июля руководителем предприятия указан Владимир Аутко.

МВД утверждает, что должностные лица получили взятку от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тысячи и 1,2 тысячи долларов соответственно. Незаконное вознаграждение предусматривалось за организацию приоритетных поставок фирме стекловаты.





Задержанные получали взятки систематически, сумма зависела от объема продукции.





В отношении должностных лиц стеклозавода и представителя коммерческой структуры Следственный комитет возбудил уголовные дела.





Тем временем в Беларуси набирает обороты так называемое «дело медиков» - более 60 высокопоставленных сотрудников медицинских учреждений обвиняются в систематическом получении взяток, многие из них задержаны.