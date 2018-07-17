Минобороны рассказало, чем будут заниматься программисты в IT-роте

В сообщении на сайте Минобороны отмечается, что рота информационных технологий появится в Вооруженных силах в конце года. В нее войдут военнослужащие-срочники, которые добились наибольших успехов в области информационных технологий, имеют высшее образование по специальностям, представляющим интерес для военных, и сами хотят проходить военную службу в этой роте.

Каждому специалисту роты назначат научного руководителя. Это делается прежде всего для того, чтобы не потерять полученную квалификацию, пояснили в военном ведомстве. Военнослужащие будут выполнять конкретные научно-прикладные задачи в интересах Минобороны, а также продолжат участвовать в начатых научных программах, передает "Телеграф"