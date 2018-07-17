В МИД напомнили, что белорусы могут ездить в Китай без визы с 10 августа
В этот день вступит в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме, заключенное между правительствами Беларуси и Китая.
Беларусь и Китай заключили межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме в начале июня этого года. Документ вступает в силу с 10 августа. Согласно ему, владельцы обычных паспортов смогут находиться на территории другой стороны без визы в течение 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в календарном году.
До этого белорусы должны были платить за однократную китайскую визу 30 долларов. Многократная годовая виза в Китай стоила 90 долларов, передает "Телеграф".
18:24 17/07/2018
‡агрузка...