До конца недели в Беларуси будет тепло и дождливо

В среду, 18 июля, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19 градусов, во второй половине дня повысится до +23..+29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.





В четверг и пятницу, 19-20 июля, погодные условия в нашей стране по-прежнему будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Черного моря. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19, максимальная днем +22..+29 градусов.