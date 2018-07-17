До конца недели в Беларуси будет тепло и дождливо
Теплая и дождливая погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).
В среду, 18 июля, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19 градусов, во второй половине дня повысится до +23..+29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
В четверг и пятницу, 19-20 июля, погодные условия в нашей стране по-прежнему будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Черного моря. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19, максимальная днем +22..+29 градусов.
18:19 17/07/2018
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