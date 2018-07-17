Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Вода вместо топлива: в Германии запустят первый в мире водородный поезд

В Германии станут массово использовать первый в мире поезд на водородном топливе, разработанный французской машиностроительной компанией Alstom.

Новейший поезд Coradia iLint рассчитан на 300 человек и может проехать 800 километров.

По контракту Alstom создаст еще 14 поездов на водороде и предоставит их техническое обслуживание в течение 30 лет.

Использование инновационных поездов пока разрешено только в неэлектрофицированных зонах железных дорог в северной части Германии.

Существует мнение, что в будущем водородное топливо займет значительную часть рынка. Его преимущества дают все шансы превзойти другие виды топлива и заменить их. 

Что самое главное – водородный транспорт не наносит вреда окружающей среде, так как продуктом химических реакций в топливных элементах является исключительно вода, пишет sb.by

18:03 17/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё