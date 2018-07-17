Новейший поезд Coradia iLint рассчитан на 300 человек и может проехать 800 километров.





По контракту Alstom создаст еще 14 поездов на водороде и предоставит их техническое обслуживание в течение 30 лет.





Использование инновационных поездов пока разрешено только в неэлектрофицированных зонах железных дорог в северной части Германии.





Существует мнение, что в будущем водородное топливо займет значительную часть рынка. Его преимущества дают все шансы превзойти другие виды топлива и заменить их.



