Вода вместо топлива: в Германии запустят первый в мире водородный поезд
В Германии станут массово использовать первый в мире поезд на водородном топливе, разработанный французской машиностроительной компанией Alstom.
Новейший поезд Coradia iLint рассчитан на 300 человек и может проехать 800 километров.
По контракту Alstom создаст еще 14 поездов на водороде и предоставит их техническое обслуживание в течение 30 лет.
Использование инновационных поездов пока разрешено только в неэлектрофицированных зонах железных дорог в северной части Германии.
Существует мнение, что в будущем водородное топливо займет значительную часть рынка. Его преимущества дают все шансы превзойти другие виды топлива и заменить их.
Что самое главное – водородный транспорт не наносит вреда окружающей среде, так как продуктом химических реакций в топливных элементах является исключительно вода, пишет sb.by
18:03 17/07/2018
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