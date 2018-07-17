Скрыл информацию про "дедовщину": в Борисове судят полковника
17 июля в суде Борисовского района начался процесс по уголовному делу о военном преступлении.
Перед судом предстал полковник, начальник службы безопасности связи отдела связи штаба СЗОК, командир 60-го отдельного полка связи Северо-западного оперативного командования.
Как начальник и должностное лицо, а также руководитель органа дознания, он получил сведения о совершении преступления. Однако вопреки интересам службы полковник не зарегистрировал это сообщение, не рассмотрел его в установленном порядке, не сообщил старшему командиру (начальнику) и не назначил служебное расследование.
О совершении преступления он также не сообщил прокурору Минской области и не завел уголовное дело, тем самым скрыв это преступление.
Речь идет о "дедовщине" в армии.
Ранее за это суд Борисовского района уже вынес приговоры трем военнослужащим.
Источник: euroradio.fm
17:29 17/07/2018
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