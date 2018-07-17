Перед судом предстал полковник, начальник службы безопасности связи отдела связи штаба СЗОК, командир 60-го отдельного полка связи Северо-западного оперативного командования.





Как начальник и должностное лицо, а также руководитель органа дознания, он получил сведения о совершении преступления. Однако вопреки интересам службы полковник не зарегистрировал это сообщение, не рассмотрел его в установленном порядке, не сообщил старшему командиру (начальнику) и не назначил служебное расследование.





О совершении преступления он также не сообщил прокурору Минской области и не завел уголовное дело, тем самым скрыв это преступление.





Речь идет о "дедовщине" в армии.





Ранее за это суд Борисовского района уже вынес приговоры трем военнослужащим.