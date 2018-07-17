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Березовского педофила "закрыли" на 15 лет

Житель Березовского района приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.

Как передает БелТА, обвиняемый признан виновным в неоднократном совершении действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней вопреки воле потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния. Кроме этого, он виновен в изнасиловании, в том числе совершенном повторно. Отбывать наказание мужчина будет в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Первоначально были выявлены противоправные действия фигуранта в отношении одной из потерпевших, девочки 2003 года рождения, которые тот совершал с июня 2016-го по июль 2017 года. 

Позже следователи установили еще пять потерпевших, в отношении которых совершались изнасилования и насильственные действия сексуального характера в разное время в период с 1994 года по июль 2017-го. Потерпевшими по уголовному делу были односельчанки мужчины.


Как ранее отмечали брестские следователи, родители малолетних потерпевших не обращали внимание на изменения в их поведении (подавленное настроение, замкнутость), поэтому преступные действия совершались на протяжении столь длительного времени. 

Никто из потерпевших и их родителей не обращался с заявлениями в правоохранительные органы. Одна из девочек сообщала о приставаниях мужчины своей матери, однако та никаких мер не предприняла, решив, что дочери не нравится, как с ней играют.

17:23 17/07/2018






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