Дмитрия Галко суд признал виновным в «насилии в отношении сотрудников милиции» и приговорил к 4 годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. Его освободили в зале суда, передает радио Свабода





Также суд постановил взыскать с Галко 850 рублей компенсации для пострадавших.



