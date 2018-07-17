Журналиста Дмитрия Галко приговорили к 4 годам "химии" за "нападение на милиционера"
В Советском районном суде Минска вынесли приговор в процессе против журналиста и блогера Дмитрия Галко. Суд длился неделю и привлек общественное внимание.
Дмитрия Галко суд признал виновным в «насилии в отношении сотрудников милиции» и приговорил к 4 годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. Его освободили в зале суда, передает радио Свабода
Также суд постановил взыскать с Галко 850 рублей компенсации для пострадавших.
17:15 17/07/2018
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