Случается такое и у нас: обвиняемого в убийстве оправдали дважды

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь суда Юлия Ляскова. Ранее мужчина был оправдан Витебским областным судом, и прокурор направлял апелляцию в Минск.





Расследование убийства было завершено в июле 2017 года. Тогда Следственный комитет сообщил, что 45-летний мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью своей соседки и в разбое.





На теле убитой были многочисленные телесные повреждения, пропали ее сумка и деньги. Задержали соседа, который отрицал свою причастность к убийству.









СК утверждал, что по месту жительства у него обнаружили несколько молотков и одежду со следами крови, принадлежавшей убитой. Однако эксперты следов крови не нашли.





Также обращалось внимание, что задержанный в день убийства частично возместил задолженность по оплате "коммуналки", купил 20 долларов и продукты питания. При этом он нигде не работал.



