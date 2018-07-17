Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Случается такое и у нас: обвиняемого в убийстве оправдали дважды

17 июля судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси оставила без изменений оправдательный приговор по уголовному делу о жестоком убийстве женщины в конце 2016 года в Новополоцке.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь суда Юлия Ляскова. Ранее мужчина был оправдан Витебским областным судом, и прокурор направлял апелляцию в Минск.

Расследование убийства было завершено в июле 2017 года. Тогда Следственный комитет сообщил, что 45-летний мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью своей соседки и в разбое. 

На теле убитой были многочисленные телесные повреждения, пропали ее сумка и деньги. Задержали соседа, который отрицал свою причастность к убийству. 


СК утверждал, что по месту жительства у него обнаружили несколько молотков и одежду со следами крови, принадлежавшей убитой. Однако эксперты следов крови не нашли. 

Также обращалось внимание, что задержанный в день убийства частично возместил задолженность по оплате "коммуналки", купил 20 долларов и продукты питания. При этом он нигде не работал. 

Следствие ссылалось и на экспертизы. Подробнее о деле см. здесь.

Источник: euroradio.fm
16:55 17/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё