Генерал-майора обвиняют в получении взяток от Шакро Молодого. Его уже упоминали в показаниях фигуранты дела о коррупционных связях офицеров СК с криминальным авторитетом. Дождь собрал главное о том, чем занимался Дрыманов и как стал фигурантом дела.





Первым о задержании Дрыманова сотрудниками ФСБ сообщило РБК со ссылкой на источники. Адвокат Александр Карабанов уточнил, что с Дрымановым проводят следственные действия в СИЗО «Лефортово», а вопрос о его аресте рассмотрят 18 июля.





«Интерфакс» и «Коммерсант» со ссылкой на источники пишут, что Дрыманову уже предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.





По данным РИА Новости, в деле Дрыманова как минимум два эпизода получения взятки. По словам источников СМИ, обвинение касается криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Дрыманов якобы получил взятку за помощь в освобождении его соратника, криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).





Источники «Росбалта» рассказывали, что задержанный год назад по делу о получении взятки заместитель главы московского СК Денис Никандров описал, как глава ведомства Александр Дрыманов передал ему 200 тысяч долларов.









По версии источников издания, Дрыманов попросил Никандрова зайти в комнату отдыха, где он перекладывал купюры, и следить, «чтобы не было непрошенных гостей». Дрыманов также сказал, что «в доле» он сам, Никандров, экс-руководитель СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко, начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и предприниматель Дмитрий Смычковский.





Кроме того, как стало известно в марте, Никандров рассказал, что дал «своему непосредственному начальнику» почти 10 тысяч евро за «содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе».





В обвинительном заключении по делу в отношении полковника Максименко прокурор указал, что Дрыманов за «вознаграждение» предпринимал меры для освобождения Андрея Кочуйкова.





По версии следствия, в апреле 2016 года крупный девелопер Дмитрий Смычковский (живет в США, объявлен в международный розыск) получил от «неустановленных лиц» миллион долларов за освобождение Итальянца. Часть — 800 тысяч долларов — поделили между собой Крамаренко, Максименко, его подчиненный Александр Ламонов, Дрыманов и Никандров. Остальное он оставил себе за посредничество.





Дрыманов проходил по делу свидетелем, так как дело в отношении руководителя регионального управления СКР имеет полномочия возбудить только председатель комитета или его заместитель. Материалы на Дрыманова направляли главе СК Александру Бастрыкину еще в прошлом году, но до уголовного преследования дело не доходило, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Сбор доказательной базы занял полгода, узнало РИА Новости.









По данным телеграм-канала Mash, Дрыманова задержали вчера ночью на основании показаний Никандрова и Крамаренко. На сайте московского СК в разделе «руководство» Дрыманова еще 13 июля заменили Андреем Стрижовым.





Официально о смене руководства не сообщалось, однако в СМИ появилась информация об уходе Дрыманова со своего поста. В конце июня РБК и ТАСС писали, что Дрыманов подал в отставку, а «Интерфакс» в июле сообщил, что Дрыманов уйдет со своего поста после отпуска.





РИА Новости выяснило, что Дрыманов в начале июля подал заявление на получение статуса адвоката в Адвокатской палате Волгоградской области. «Коммерсант» уточнил, что это может быть попыткой затруднить возбуждение уголовного дела. Если бы Дрыманов получил статус адвоката, он не попадал бы под подследственность ФСБ.





Как пишет «Коммерсант», Дрыманов работал в Следственном комитете с 2008 года и был одним из самых авторитетных следователей. Он стал главой ГСУ СКР по Москве в 2015 году. Дрыманов занимался делом Надежды Савченко, курировал расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии в 2008 году и «второе дело ЮКОСа».