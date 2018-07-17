Предложили помощь: колумбийцы украли в Казани мешок бриллиантов!

Мешок с бриллиантами, которые принадлежат компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты», украли на ювелирной выставке в Казани (Татарстан, Россия). Стоимость похищенного составляет 133 млн российских рублей (около 2 млн 138 тысяч долларов). Об этом Пятому каналу рассказали в пресс-службе татарской транспортной прокуратуры.





По данным местных СМИ, кража была совершена в ночь на 16 июля. Охранники начали упаковывать драгоценности, но внезапно к ним подошли иностранцы и предложили помощь. Уставшие и доверчивые мужчины не смогли отказаться. В результате трое граждан Колумбии и Гватемалы перетаскали несколько мешков из выставочного зала, а затем бесследно исчезли.









Пропажу драгоценностей менеджер, отвечающий за доставку бриллиантов, обнаружил только в аэропорту. Мужчина обратился в полицию, однако задержать злоумышенников пока не удалось. По некоторым данным, двое их них улетели в Москву, а еще один - в Сеул.







