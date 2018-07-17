Белорус заплатил $1 млн за участие в турнире по покеру

За $24 000 000 продолжают играть шесть человек, пишет сайт cardmates





В этом же турнире участвовал и белорус Никита Бодяковский. Правда, до финала он не дошел и выбыл, заняв 18-е место. А выплаты призовых начинаются с пятого места. Ну что ж, не повезло.





Никита Бодяковский – самый успешный турнирный игрок из Беларуси. Говорят, что он был успешным шахматистом, но выбрал покер и к 18 годам заработал на нем первый миллион, пишет citydog.by



