Белорус заплатил $1 млн за участие в турнире по покеру
В Лас-Вегасе проходит самый дорогой покерный турнир в мире – The Big One for One Drop.
За $24 000 000 продолжают играть шесть человек, пишет сайт cardmates.
В этом же турнире участвовал и белорус Никита Бодяковский. Правда, до финала он не дошел и выбыл, заняв 18-е место. А выплаты призовых начинаются с пятого места. Ну что ж, не повезло.
Никита Бодяковский – самый успешный турнирный игрок из Беларуси. Говорят, что он был успешным шахматистом, но выбрал покер и к 18 годам заработал на нем первый миллион, пишет citydog.by
16:07 17/07/2018
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