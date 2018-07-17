Неожиданно: "Ляпис 98" даст бесплатный концерт на парковке ТЦ
В пятницу, 20 июля, группа Сергея Михалка «Ляпис 98» даст бесплатный концерт на парковке торгового центра.
Концерт будет проходить в рамках открытия нового торгового центра DiaMond City, который построили на 28-м километре МКАД, на пересечении с улицей Громова. Как рассказал CityDog.by менеджмер группы, это будет «пробник перед фестивалем “Рок за Бобров”.
Сет Михалка с командой продлится час – с 20:00 до 21:00: будут играть в том числе «Воины света», «Капитал», «Ау», «Яблони», «Сочи».
15:59 17/07/2018
‡агрузка...