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Неожиданно: "Ляпис 98" даст бесплатный концерт на парковке ТЦ

В пятницу, 20 июля, группа Сергея Михалка «Ляпис 98» даст бесплатный концерт на парковке торгового центра.

Концерт будет проходить в рамках открытия нового торгового центра DiaMond City, который построили на 28-м километре МКАД, на пересечении с улицей Громова. Как рассказал CityDog.by менеджмер группы, это будет «пробник перед фестивалем “Рок за Бобров”.

Сет Михалка с командой продлится час – с 20:00 до 21:00: будут играть в том числе «Воины света», «Капитал», «Ау», «Яблони», «Сочи».



15:59 17/07/2018






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