Концерт будет проходить в рамках открытия нового торгового центра DiaMond City, который построили на 28-м километре МКАД, на пересечении с улицей Громова. Как рассказал CityDog.by менеджмер группы, это будет «пробник перед фестивалем “Рок за Бобров”.





Сет Михалка с командой продлится час – с 20:00 до 21:00: будут играть в том числе «Воины света», «Капитал», «Ау», «Яблони», «Сочи».







