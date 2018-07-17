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Куда спешат? Базу "тунеядцев" власти хотят протестировать уже в сентябре

Совет республики предлагает с сентября апробировать формирующуюся в соответствии с декретом о "тунеядстве" базу данных не занятых в экономике граждан.

Об этом сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Александром Лукашенко, который во время этой встречи очень интересовался, как формируется эта база данных.

"Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки. Свести все в единый массив данных - это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем", - сказала Щеткина.


По ее словам, Министерство труда и соцзащиты уже провело учебу по всем регионам. 

"Везде сформированы группы - они должны быть обучены, подготовлены и, самое главное, владеть ситуацией на своей территории. Сейчас очень важно, чтобы с каждым человеком говорили и не было ошибочных решений", - цитирует Щеткину БелТА.

14:26 17/07/2018






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