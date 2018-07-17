Об этом сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Александром Лукашенко, который во время этой встречи очень интересовался, как формируется эта база данных.





"Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки. Свести все в единый массив данных - это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем", - сказала Щеткина.









По ее словам, Министерство труда и соцзащиты уже провело учебу по всем регионам.



