Когда первая радость за соотечественницу улеглась, киносообщество задалось вопросом: а кто выдвигает кино, когда в стране нет оскаровского комитета. Ответ не заставил себя ждать: комитет есть, кино выбрано, но в киноакадемию пока не отправлено.





За дополнительной информацией TUT.BY обратился к художественному руководителю студии «Беларусьфильм» и по совместительству инициатору оскаровского комитета Беларуси Игорю Поршневу.





— Вот документ, в котором говорится, что комитет утвержден и мы можем отправить заявку с выдвижением фильма от Беларуси, — показывает Игорь Валентинович письмо из Американской киноакадемии. — Конечно, продюсеры картины несколько поторопились, заявив, что Беларусь уже выдвинула фильм на «Оскар».





Наш комитет выбрал фильм «Хрусталь» Дарьи Жук, но выдвижение картины — процедура, требующая соблюдения массы формальностей. Например, одна из таких — национальный прокат фильма. «Хрусталь» выходит в белорусские кинотеатры 30 августа, и только тогда мы можем, приложив прокатное удостоверение, отправить заявку от Беларуси на «Оскар». Сделать это необходимо до 1 октября.









Игорь Поршнев уточняет, что идея возродить в Беларуси оскаровский комитет родилась у него в 2015 году, когда он пришел работать на киностудию.





В 1990-е годы в Беларуси был оскаровский комитет, который возглавляла Светлана Савчик, в прошлом директор кинотеатра «Победа». Тогда же в 1994 и 1996 годах наша страна выдвигала на «Оскар» два фильма: картину «Я — Иван, ты — Абрам» режиссера Иоланды Зоберман и «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана.





Но по правилам Американской киноакадемии, если страна в течение пяти лет не заявляет фильмы на соискание «Оскара», регистрация комитета этой страны в академии заканчивается.





— Процесс активизировался, когда фильм «Хрусталь» Дарьи Жук получил диплом Таллинского кинофестиваля. Я читал сценарий картины еще до начала съемок, он мне понравился, и тогда я ждал, каким же выйдет фильм. И вот он с успехом стартует на международном кинофестивале. Собственно, с этого момента мы и начали собирать документы, чтобы зарегистрировать оскаровский комитет и уже в этом году выдвинуть белорусское кино на соискание «Оскара».





По словам Игоря Поршнева, в составе белорусского оскаровского комитета на сегодня семь человек: Игорь Поршнев, директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, маркетолог киностудии «Беларусьфильм» Юрий Игруша, программный директор ММКФ «Лiстапад» Игорь Сукманов, режиссер-документалист Виктор Аслюк, директор кинотеатра «Пионер» Светлана Савчик, продюсер Валерий Дмитроченко.





На сегодня все семь членов белорусского оскаровского комитета видели фильм и проголосовали за то, чтобы выдвинуть его от нашей страны.