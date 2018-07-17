Американская киноакадемия зарегистрировала белорусский оскаровский комитет
Не так давно стало известно, что Беларусь впервые за 20 лет выдвинет фильм на «Оскар». Это будет картина Дарьи Жук «Хрусталь».
Когда первая радость за соотечественницу улеглась, киносообщество задалось вопросом: а кто выдвигает кино, когда в стране нет оскаровского комитета. Ответ не заставил себя ждать: комитет есть, кино выбрано, но в киноакадемию пока не отправлено.
За дополнительной информацией TUT.BY обратился к художественному руководителю студии «Беларусьфильм» и по совместительству инициатору оскаровского комитета Беларуси Игорю Поршневу.
— Вот документ, в котором говорится, что комитет утвержден и мы можем отправить заявку с выдвижением фильма от Беларуси, — показывает Игорь Валентинович письмо из Американской киноакадемии. — Конечно, продюсеры картины несколько поторопились, заявив, что Беларусь уже выдвинула фильм на «Оскар».
Наш комитет выбрал фильм «Хрусталь» Дарьи Жук, но выдвижение картины — процедура, требующая соблюдения массы формальностей. Например, одна из таких — национальный прокат фильма. «Хрусталь» выходит в белорусские кинотеатры 30 августа, и только тогда мы можем, приложив прокатное удостоверение, отправить заявку от Беларуси на «Оскар». Сделать это необходимо до 1 октября.
Игорь Поршнев уточняет, что идея возродить в Беларуси оскаровский комитет родилась у него в 2015 году, когда он пришел работать на киностудию.
В 1990-е годы в Беларуси был оскаровский комитет, который возглавляла Светлана Савчик, в прошлом директор кинотеатра «Победа». Тогда же в 1994 и 1996 годах наша страна выдвигала на «Оскар» два фильма: картину «Я — Иван, ты — Абрам» режиссера Иоланды Зоберман и «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана.
Но по правилам Американской киноакадемии, если страна в течение пяти лет не заявляет фильмы на соискание «Оскара», регистрация комитета этой страны в академии заканчивается.
— Процесс активизировался, когда фильм «Хрусталь» Дарьи Жук получил диплом Таллинского кинофестиваля. Я читал сценарий картины еще до начала съемок, он мне понравился, и тогда я ждал, каким же выйдет фильм. И вот он с успехом стартует на международном кинофестивале. Собственно, с этого момента мы и начали собирать документы, чтобы зарегистрировать оскаровский комитет и уже в этом году выдвинуть белорусское кино на соискание «Оскара».
По словам Игоря Поршнева, в составе белорусского оскаровского комитета на сегодня семь человек: Игорь Поршнев, директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, маркетолог киностудии «Беларусьфильм» Юрий Игруша, программный директор ММКФ «Лiстапад» Игорь Сукманов, режиссер-документалист Виктор Аслюк, директор кинотеатра «Пионер» Светлана Савчик, продюсер Валерий Дмитроченко.
На сегодня все семь членов белорусского оскаровского комитета видели фильм и проголосовали за то, чтобы выдвинуть его от нашей страны.
14:15 17/07/2018
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