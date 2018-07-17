Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Журал Forbes подсчитал, что за год с июня 2017 года Клуни заработал 239 млн долларов до вычета налогов. В результате он оказался на втором месте самых богатых знаменитостей, уступив лишь Флойду Мейвезеру, который за год заработал $285 млн.





На третьем месте в списке оказалась модель Кайли Дженнер с доходом 166,5 млн долларов. В первую десятку списка Forbes также футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду и музыкант Эд Ширан. Из сотни имен в списке Forbes лишь 15 - женщины. В прошлом году их было 16, передает ВВС





100 знаменитостей, вошедших в список, за год заработали в общей сложности 6,3 млрд долларов - на 22% больше, чем годом ранее.





1. Флойд Мейвезер - $285 млн





Боксер Флойд Мейвезер возглавил список Forbes с заработком в размере 285 млн долларов до вычета налогов. Его поединок в августе 2017 года с Конором Макгрегором принес 550 миллионов, из которых Мейвезер получил 275 млн. Мейвезер уже второй раз оказывается на первом месте списка богатейших знаменитостей - ранее он занимал первую строчку в 2015 году.





2. Джордж Клуни - $239 млн





Клуни удалось хорошо заработать после того, как он продал компании Diageo свою долю в производителе текилы Casamigos. Сделка обошлась Diageo в 1 млрд долларов. Джордж Клуни основал Casamigos в 2013 году со своими приятелями Ранде Гербером и Майком Мелдманом.





3. Кайли Дженнер - $166,5 млн





Кайли Дженнер, самая молодая из сестер Кардашьян, оказалась на третьем месте списка Forbes благодаря доходам ее косметической компании. Кроме того, она зарабатывает на семейном реалити-шоу и соцсетях. Forbes пишет, что состояние Дженнер в три раза превышает состояние ее сестры Ким и достигает 900 млн долларов. 20-летняя Кайли Дженнер впервые появилась в списке самых финансово успешных звезд в прошлом году, но тогда она была на 59 месте.





4. Джуди Шейндлин - $147 млн





Судья Джуди Шейндлин заработала на своем телешоу 147 миллионов долларов. Шоу снимается уже 22 сезона подряд, и каждый день его смотрят более 10 миллионов человек. Шейндлин продала права на свой телеархив за 100 млн долларов, в результате чего заняла высокое место в списке.





5. Дуэйн "Скала" Джонсон - $124 млн





Дуэйн Джонсон - рестлер, ставший киноактером - занял пятое место в списке Forbes. 46-летний Джонсон заработал столь серьезную сумму своей работой в кино. За 20 лет существования списка Forbes ни одному киноактеру до сих пор не удавалось заработать так много за один год.





6. U2 - $118 млн





После двух всемирных турне доходы ирландской группы резко возросли. 2,7 миллионов их поклонников пришли на концерты, в результате чего группа заработала на концертах больше, чем кто бы ни было в мире.





7. Coldplay - $115,5 млн





Coldplay оказалась первой британской группой в этом списке благодаря своему турне A Head Full Of Dreams. Турне длилось два года, охватив пять континентов, и принесло музыкантам полмиллиарда долларов.





8. Лионель Месси - $111 млн





В ноябре 2017 года Месси согласился продлить свой контракт с "Барселоной", которая будет платить ему ежегодно более 80 млн долларов. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым футболистом. Если учесть его пожизненный контракт с Adidas и другие контракты со спонсорами, то его финансовому положению можно лишь позавидовать. Также в 2020 году в городе Нанкин в Китае откроется парк аттракционов, посвященный аргентинскому футболисту.





9. Эд Ширан - $110 млн





Эд Ширан - самый высокооплачиваемый сольный исполнитель в списке Forbes. Его последний альбом стал самым скачиваемым в интернете, а в стриминговых сервисах его прослушали 3,1 млрд раз.





10. Криштиану Роналду - $108 млн





Роналду забил множество голов на чемпионате мира по футболу и в пятый раз получил приз "Золотой мяч". После весьма доходных девяти лет с мадридским "Реалом" Роналду перешел в итальянский "Ювентус" за 99,2 млн долларов. У Роналду также есть пожизненный рекламный контракт с Nike на один миллиард долларов.









Соцсети - ключ к невероятным заработкам?





Многие из знаменитостей смогли монетизировать свое присутствие в соцсетях и таким образом попасть в список Forbes.





В интервью Би-би-си Зак Гринберг, старший редактор Forbes по вопросам СМИ и шоу-бизнеса, сказал, что в этом году в списке особенно выделяются Кайли Дженнер и Дуэйн Джонсон, которым удалось заработать невероятные деньги благодаря соцсетям.





"Кайли использовала соцсети, чтобы развить свой бизнес, а Дуэйн Джонсон водит за собой своих фолловеров от фильма к фильму".





"Соцсети играют важную, но не обязательно решающую роль. Джордж Клуни почти в них не заходит, и все равно оказался на втором месте", - заключает Гринберг.