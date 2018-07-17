Журналисты, работающие в государственных СМИ, стали первыми, кто получил мобильный интернет, который предоставляется государственной телекоммуникационной компанией ETECSA. Это является частью более широкой кампании за расширение доступа к интернету, о которой заявил новый президент Мигель Диас-Канель. Это, по его словам, должно помочь росту экономики и помочь кубинцам защищать свою революцию, передает Голос Америки





Аналитики говорят, что доступ к интернету также ослабит контроль правительства за тем, какая информация доходит до людей в островном государстве, имеющем монополию на средства массовой информации.





«Это радикальное изменение», - заявила 39-летний Юрис Норидо, который работает для нескольких государственных новостных веб-сайтов и телевидения. «Теперь я могу обновлять новости из любого места, где бы ни находился, в том числе, там где происходят новости».





По данным веб-сайта кубинской телекоммуникационной монополии ETECSA, некоторые клиенты, в том числе компании и посольства, смогли приобрести мобильные тарифные планы еще в декабря прошлого года.





ETECSA заявила, что к концу этого года предоставит мобильный интернет 5 миллионами своих клиентов, что составляет почти половину населения Кубы. Из-за нехватки средств, вызванного торговым эмбарго США, а также озабоченностью правительства потоком информации, Куба отстает в доступе к всемирной паутине. До 2013 года интернет был в основном доступен только для туристов в туристических отелях на Кубе.









У большинства владельцев мобильных телефонов есть смартфоны, хотя Куба только сейчас устанавливает 3G-технологии, в то время, как большинство стран Латинской Америки перешло на технологии 4G, а внедрение 5G находится на заключительном этапе испытаний.





Одним из вызовов может стать цена за использование интернета. В настоящее время стоимость использования точки доступа стоит 1 доллар в час, а средняя месячная зарплата на Кубе составляет 30 долларов.