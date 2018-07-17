



Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за год. Первое место в нем занял американский боксер Флойд Мейвезер.





Мейвезер за год заработал $285 млн. 41-летний Мейвезер, выступающий в полусреднем весе, оставался непобежденным на протяжении всей своей карьеры. Он считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса. В августе 2017 года за бой с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе Мейвезер заработал $275 млн. Таким образом он же является самым высокооплачиваемым спортсменом в 2018 году.





Второе место в рейтинге занял актер Джордж Клуни с годовым доходом в $239 млн. Помимо денег, получаемых за профессиональную деятельность, источником дохода Клуни является бизнес. В прошлом году он вместе со своими партнерами продал алкогольную компанию Casamigos, стоимость сделки составила порядка $1 млрд. Как отмечал один из партнеров Клуни, Рэнде Гербер, изначально компания создавалась не с целью получения прибыли. Текила, производимая Casamigos, предназначалась исключительно для узкого круга близких и знакомых основателей. Однако позднее она разрослась и интерес к ее покупке проявил британский производитель алкогольных напитков премиум класса Diageo.





Третьей в списке Forbes заняла модель 20-летняя Кайли Дженнер с доходом в $166,5 млн. Участница телешоу «Семейство Кардашян» заработала свое состояние благодаря линии косметики Kylie Cosmetics. Forbes пишет, что состояние Дженнер в три раза превышает состояние ее сестры Ким и достигает $900 млн.





На четвертом месте оказалась, судья Джуди Шейндлин заработала на своем телешоу $147 миллионов. Шоу снимается уже 22 сезона подряд, и каждый день его смотрят более 10 миллионов человек. Шейндлин продала права на свой телеархив за $100 млн, в результате чего заняла высокое место в списке.





Дуэйн Джонсон — рестлер, ставший киноактером - занял пятое место в списке Forbes. 46-летний Джонсон заработал $124 млн своей работой в кино. За 20 лет существования списка Forbes ни одному киноактеру до сих пор не удавалось заработать так много за один год.





В первую десятку списка Forbes также футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду и музыкант Эд Ширан, группы U2 и Coldplay.



