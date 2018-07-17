Тело таксиста нашли в припаркованном авто в Минске

Об этом агентству БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.





Машина была припаркована на автостоянке у дома 19а на Партизанском проспекте. Проверкой факта смерти 49-летнего мужчины занимается Ленинский райотдел Следственного комитета. По словам Драньковой, мужчина работал таксистом. Его автомобиль, по предварительной информации, простоял на стоянке несколько дней.





Эксперты не нашли следов насилия на теле мужчины. Для установления причины смерти назначена экспертиза.



