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Туринскую плащаницу назвали подделкой

Антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и химик Луиджи Гарлашелли, представляющий Комитет по расследованию псевдонаучных утверждений, пришли к выводу, что следы крови на Туринской плащанице не могли быть оставлены завернутым в нее телом распятого Христа.


Как передает Oxu.Az, исследование ученых опубликовано в издании Journal of Forensic Sciences.

Исследователи не стали концентрироваться на самой плащанице, а попытались понять, каким образом кровь будет течь из ран на ладонях, предплечьях, спине, ребрах и ногах.

Они провели эксперимент, в котором были задействованы живой человек и манекен, в качестве образцов применялась донорская кровь и жидкость с аналогичными свойствами.

Боррини и Гарлашелли проанализировали следы крови, полученные после помещения участников эксперимента в различные позы, и сравнили полученные пятна с имеющимися на плащанице.

Моделирование показало, что пятна могли возникнуть, если капли крови текли по тыльной стороне ладони и вдоль предплечья под разными углами, что, как отмечают ученые, невозможно для лежачего положения.

Ученым не удалось воспроизвести некоторые следы, однако общая картина результатов эксперимента позволила им сделать вывод, что завернутый в ткань человек не мог быть распят.

Исследователи предполагают, что плащаница является искусно выполненной подделкой XIV века, сделанной для назидательной иллюстрации казни Иисуса Христа.

Туринская плащаница представляет собой кусок ткани, в который, как считается, было завернуто тело Христа после смерти.



09:25 17/07/2018






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