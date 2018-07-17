Гран-при "Славянского базара в Витебске" увезли в Румынию

Церемония закрытия фестиваля, на которой объявили имя победителя конкурса, прошла в понедельник вечером в Летнем амфитеатре г.Витебска, сообщает Интерфакс.





Румынский певец Марчел Рошка по специальности дирижер. Он основал музыкальный коллектив "Джаз-Композишн-энд-Лайт-Мюзик". У себя на родине он принимал участие в большом количестве телевизионных программ и шоу, был финалистом программ "Голос Румынии" и "Х-Фактор". Помимо того, что обладатель Гран-при "Славянского базара в Витебске"-2018 пишет музыку и работает в оркестре, он также является регентом в одной из церквей Бухареста.





Любопытно, что Рошка не был однозначным фаворитом конкурса. После первого дня финала он уступал по баллам нескольким соперникам, а после второго, благодаря всем "десяткам" от судей, сравнялся по баллам с Амре из Казахстана. Кто из них станет обладателем Гран-при, судьи конкурса определили на следующий день. Главный приз достался представителю Румынии. Амре получил первую премию. Вторая премия конкурса молодых исполнителей досталась Миле Нитич из Украины. А вторую премию разделили белорус Евгений Курчич и представительница Польши Сильвия.



