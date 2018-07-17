“Уважаемые работники редакции! Пишут вам жители деревни Рубеж. Помогите этим старикам. Никто их не лечит, флюорографию не проходят годами. Колодец сломался…” Такой крик о помощи мы не могли оставить без внимания, и корреспондент Такой крик о помощи мы не могли оставить без внимания, и корреспондент МЛЫН.BY отправилась в Березинский район.

Когда-то деревня Рубеж считалась довольно крупным населенным пунктом. Здесь был свой магазин, работала школа. Когда учиться стало некому, ее закрыли, приказал долго жить и магазин. Так деревня, некогда процветавшая, начала тихо умирать…





— Постоянно в Рубеже живет пять стариков, летом, за счет дачников, людей в три раза больше. Проблем с водой в деревне нет, — рассказал председатель Погостского сельисполкома Александр Цыбулько. — Всего там пять колодцев, из них три — действующие. У одного, правда, нет крыши, но воду люди берут. Два нерабочих колодца действительно требуют капитального ремонта: один разрушен полностью, у второго нет вóрота и ручки для подъема воды. Но вопрос в другом: есть ли в них острая необходимость? Несколько человек провели себе водопровод и колодцами не пользуются вообще.





88-летняя Нина Равуцкая.

Жалобу касательно медицинского обслуживания адресовала заместителю главного врача по медобслуживанию Березинской ЦРБ Анне Усович и заведующему Погостской участковой больницей Юрию Курачу. Как заверили медработники, от самих жителей Рубежа недовольства они не слышали.





— Деревню Рубеж обслуживает Мачевский ФАП, — рассказывает Анна Усович. — Заведующая пунктом Юлия Трипуто регулярно навещает своих подопечных — одиноких, одиноко проживающих граждан, инвалидов, следит за их здоровьем. Также раз в месяц доктор Погостской ЦРБ ведет прием в ФАПе: все желающие могут прийти и обследоваться. Если есть заявка, доктор выезжает на дом. Что касается деревни Рубеж, оттуда заявок не поступало.





Нет проблем и с прохождением флюорографии, уверен Юрий Курач.





— 28 марта на ФАПе работал передвижной флюорограф. Жителей Рубежа фельдшер обзвонила заранее, предупредила. Погостская участковая больница выделила транспорт для подвоза пенсионеров. Сколько именно человек из этой деревни сделали флюорографию, сказать трудно.





“Хочаш — жыві, хочаш — сам едзь”





Деревня Рубеж — а по факту улица длиной в 1 км — представляет собой унылое зрелище… В начале дороги — пустырь. Когда-то на этом месте стояли домики, но после смерти хозяев они оказались никому не нужными, их снесли. Кое-где проглядывают крыши современных кирпичных построек — это уже владения дачников.





Один из старожилов деревни — 88-летняя Нина Равуцкая. Бабушка живет одна — говорит, все, что ей надо, сын или невестка подвезут, по хозяйству социальный работник помогает. А больше никто и не заходит.





— Наша фельдшер, молодая девушка Юля, вас посещает? — спрашивает Юрий Курач.





— Была нейкая перад ёй, дык часта хадзіла. А маладую я не бачыла ні разу. Мо і прыходзіла ў дзярэўню, але да мяне не захадзіла.





— В марте можно было пройти флюорографию: вам звонили из Мачевского ФАПа, предупреждали об этом?





— А хто нам пазвоніць? Хочаш — жыві, хочаш — сам едзь. Ну куды я паеду ўжо такая, як вы думаеце?





«Не паверыце, на вуліцу выйсці страшна»





Немного смутилась приходу нежданных гостей Виктория Цедрик, но в дом пригласила. О «деревенских» проблемах, изложенных в письме, 81-летняя женщина знает не понаслышке.





— Калі сама ўрача не пазавеш, дык і не прыйдзе. Неяк раней званіла ў Пагост, прасіла, каб мачэўскі фельдшар да мяне заехала, то тады загляне. Сама апошні раз у февралі ездзіла ў больніцу, тады і ўсе аналізы прайшла.





— А новенькая фельдшер из ФАПа к вам приходит?





— Я і не ведаю яе.





Проблемы с водой в деревне тоже есть, говорит Виктория Ивановна.





— Усе жалуюцца, што калодцаў не хапае, а няма ж каму настроіць. Быў недалёк адзін харошы калодзец — так запусцілі, што нават круцёлкі няма. А там вада вельмі харошая была. Цяпер людзі ходзяць па ваду на другі край дзярэўні — можа, і не так далёка, але ж старым не прайсці… Мне сын у дом ваду правёў, а другім што рабіць?





— А почему не ходят за водой к исправному колодцу, который стоит через дарогу от вашего дома? — удивляется председатель Погостского сельисполкома.





— Магу прама сказаць: калі нада было чысціць гэты калодзец, грошай суседзі пашкадавалі. Я прасіла суседку: “Валя, памагіце нам”. Яна адказалася. І мы тады з Нінай Равуцкай самі склаліся і прачысцілі калодзец. Цяпер ваду дзеравенскія там не бяруць, таму і ходзяць далёка.





Долго Виктория Ивановна не решалась озвучить еще одну просьбу, но все же собралась с духом:





— Па суседству ад мяне і цераз дарогу некалі стаялі хаты, а цяпер там адзін бур’ян. Не паверыце, на вуліцу выйсці страшна: гадзюкі прама на дарогу выпаўзаюць. Можа, прыбралі б гэтыя зараснікі?





Председатель пообещал разобраться и с этой «непроходимой» проблемой.





“Я пачысціла і нікаму не дам”





На окраине деревни стоит небольшой домик Марии Кожемяко. Женщине 92 года, она почти ничего не видит и не слышит, с трудом передвигается. За свою долгую жизнь бабушка хлебнула горя: и в сиротах ходила, и детей хоронила. Живет Мария Васильевна с дочкой Валентиной.





— К маме, наверное, часто врачи заходят, — сомнений по этому поводу и быть не может, но все же интересуюсь у Валентины Лорченко.





— Хто за ёй будзе ўхажваць, калі не я? Год ці два таму званіла ў Пагост, у больніцу, прасіла даць урача, каб маму асматрэў. Мне адказалі: няма каго адправіць, усе ў водпуску, — не прячет слез женщина. — Гляджу за мамай, лякарства ёй купляю — на іх толькі і жыве. А групы інваліднасці ў мамы няма, плаціць дорага.





— Смотрю, в доме воды нет. К колодцу ходите?





— Адна праблема з гэтай вадой, — вздыхает женщина. — Калодзец, што каля дома, не працуе, там усё паснімалі, другім суседка не дае карыстацца, замыкае. Кажа: “Я пачысціла і нікаму не дам”. Цяпер езджу з цялегай на другі край дзярэўні. Калі пасціраць трэба, дажджавую ваду збіраю.





— Соседки предлагали прочистить колодец, чтобы не надо было так далеко ходить за водой? — уточняет Александр Цыбулько.





— Прэдлагалі, а дзе такіх дзенег узяць? — разводит руками Валентина Лорченко.





Три колодца на деревню — вполне достаточно





… Через несколько дней после командировки вновь связались с представителями местной власти. Как заверил Виктор Лашковский, председатель районного Совета депутатов, проблема с водой будет решена в ближайшее время:





— Считаю, что три действующих колодца на деревню Рубеж — вполне достаточно. В любом случае, сельисполком уже подал заявку в ЖКХ на обследование и ремонт всех колодцев. Надо войти и в положение Валентины Лорченко — попросим ее соседку разрешить пользоваться исправным колодцем.









«Повторно осмотрим всех одиноких»





Вопросы по “своей части” прокомментировала и заместитель главного врача по медобслуживанию Березинской ЦРБ Анна Усович:





— Жители деревни Рубеж осматриваются фельдшером Мачевского ФАПа, периодически они получают стационарное лечение в Березинской ЦРБ. В данный момент фельдшер Мачевского ФАПа находится в очередном отпуске. Когда она выйдет на работу, мы поедем в Рубеж и повторно осмотрим всех одиноких и одиноко проживающих стариков. Что касается Марии Кожемяко, 17 июля машина Погостской участковой больницы доставит ее в Березинскую ЦРБ. Там женщина пройдет медосмотр — это необходимо для оформления документов на МРЭК с целью установления группы инвалидности.



