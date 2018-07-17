Гигантский айсберг угрожает Гренландии
Жители гренландского города Иннаарсуит теперь известны на весь мир благодаря огромному ледяному соседу - айсбергу, который принесло к берегам морским течением.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, тем не менее новому соседу местные жители не рады - большинство из них опасается, что айсберг может разрушиться или растаять, а большая волна повредит построенные на берегу дома.
Теперь специалистам придется решать, кого из жителей деревни, население которой составляет всего 169 человек, эвакуировать сразу.
Ситуация усугубляется тем, что в 2017 году часть территории страны уже пострадала от растаявших и затопивших сушу ледников, а критически уязвимые объекты инфраструктуры находятся в зоне вероятного затопления.
07:41 17/07/2018
‡агрузка...