Гигантский айсберг угрожает Гренландии

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, тем не менее новому соседу местные жители не рады - большинство из них опасается, что айсберг может разрушиться или растаять, а большая волна повредит построенные на берегу дома.









Теперь специалистам придется решать, кого из жителей деревни, население которой составляет всего 169 человек, эвакуировать сразу.





Ситуация усугубляется тем, что в 2017 году часть территории страны уже пострадала от растаявших и затопивших сушу ледников, а критически уязвимые объекты инфраструктуры находятся в зоне вероятного затопления.



