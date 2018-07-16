— Да. К 16-ти, видимо, всё закончится, — отвечает старший прапорщик, имея в виду боевое дежурство, на котором в то время стояла часть.

Алексей держал диету, чтобы осенью поучаствовать в минском полумарафоне, у него были и другие планы на жизнь. И в тот июньский день он собирался вернуться домой после дежурства.

"У нас очень долго не получалось со вторым ребёнком, — говорит Татьяна Сегодняева. — Елена появилась уже ближе к сорока годам. Лёша забирал её из садика, баловал. Я не верю в то, что он в один миг от всего этого отказался. К тому же сначала мне говорили, что никто не слышал выстрел, потом услышали и прибежали. Всё непонятно".

"В квартиру позвонили, когда ещё не было пяти утра, — вспоминает Татьяна Сегодняева. — Пришли военные из части, сказали, что Алексей выстрелил себе в сердце. Я, конечно, в тот момент ничего не понимала. Сначала я подумала, что произошёл несчастный случай, но мне ответили, мол, он это сделал сам".

С Татьяной Сегодняевой мы встречаемся в центре Полоцка. У женщины повязан чёрный платок на шее. Она признаётся, что до сих пор не может поверить в то, что произошло. Не понимает, куда исчез отец, и трёхлетняя Елена.

Еврорадио отыскало вдову погибшего военнослужащего и поговорило с ней о том, что произошло.





В армию Алексей пришёл ещё в 1990-е годы, до того работал на заводе. По словам Татьяны, муж любил службу и относился к ней добросовестно.





"Он всё время был на работе, — рассказывает женщина. — Могли и поспорить из-за этого. Лёша не злоупотреблял спиртным, практически на все праздники его ставили в наряды. Руководство знало, что ему можно доверить ответственную работу".





"Такое ощущение, что все о чем-то молчат"





У Алексея не было военного образования, из-за этого его карьера остановилась на звании старшего прапорщика. В конце июня воинская часть находилась на боевом дежурстве, поэтому личный состав постоянно находился на казарменном положении.









Никаких проблем, по словам Татьяны Сегодняевой, у них в семье не было, а поведение мужа ничем не отличалось.





"В последний раз я его видела за сутки до трагедии, — рассказывает жительница Полоцка. — Он приехал домой, принял душ, поел. Получился обычный разговор, ничего особенного. Я много думала о том, что случилось, но не вижу причин для самоубийства. Если бы он решился на такое, то обязательно сто раз подумал бы. К тому же, у него были планы. Возможно, мне всё не рассказали, и в части что-то произошло. У меня такое ощущение, что все о чём-то молчат и ничего мне не говорят".





Алексей Сегодняев с женой





"Он всегда был камнем"





К., товарищ Алексея Сегодняева по службе, говорит, что старший прапорщик отрицательно высказывался о самоубийцах:





"В последний раз я видел его днём, — рассказал военный Еврорадио. — Что касается вопросов личной жизни, здесь он всегда был камнем, как говорят. Возможно, это было очень спонтанное решение, необдуманное.





Из-за того, что произошло, мы все в шоке. Никаких предпосылок для такого поступка не было. У нас проводятся различные занятия по информированию, и он говорил, что человек, который решается на самоубийство, конченый. Значит, отрицательное мнение было на этот счёт".





Ещё один военнослужащий из части, где служил Алексей Сегодняев, подтверждает версию самоубийства. Но о причинах такого поступка он ничего сказать не может.









Изъяли телефон и компьютер, но прощальную записку не нашли





У погибшего военнослужащего было много планов на ближайшее время. Алексей Сегодняев занимался спортом и был в хорошей физической форме. В последнее время он придерживался диеты и готовился к осеннему полумарафону, который пройдёт в Минске. Кроме того, Алексей ремонтировал машину, чтобы пройти техосмотр, и выписал газету "Во славу Родины" на несколько месяцев вперёд.





Причин, по которым её муж мог уйти из жизни, Татьяна не видит. Никто из командования воинской части или сослуживцев Алексея ничего ей не объяснял. Непонимание у неё также вызывает то, почему мужчина решил выстрелить именно в сердце?





"Возможно, что-то связано с работой, — говорит Татьяна Сегодняева. — Может, она его настолько достала. Помню, что он переживал, мол, там никому ничего не надо, солдатами никто не занимается. Но если у человека депрессия, то она же заметна. Тогда ничего не интересно, но такого не было. Не понимаю, как он мог всё бросить и решиться на такое".





Сейчас по факту самоубийства военного из Полоцка идёт следствие. У женщины изъяли телефон мужа, а также компьютер. Никакой записки, в которой Алексей объяснял бы причины своего поступка, следователи не нашли.









"Ни родственники, ни знакомые тоже не понимают, как такое могло произойти. Свекрови недавно звонили следователи и интересовались, какая у него была психика. Может, сейчас скажут, что не совсем нормальный был? Остаются одни вопросы, и никакой ясности".





В Министерстве обороны деталей происшествия пока не озвучивают. Говорят только, что у старшего прапорщика из Полоцка были личные мотивы для самоубийства.





"Смерть военнослужащего никак не связана с прохождением им военной службы", — комментирует для Еврорадио руководитель пресс-службы Минобороны Владимир Макаров.





Но какими были эти мотивы? Их не могут представить ни жена погибшего, ни его родственники, ни товарищи по службе.