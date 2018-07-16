Владимир через суд добился, чтобы ему выплатили две тысячи недоначисленных рублей зарплаты за прошлый год. Тогда Владимир выиграл суд при содействии юриста профсоюза РЭП, в который он вступил, чтобы защищать свои права. В этот раз в суде его интересы также представляет юрист Белорусского профсоюза работников электронной промышленности.





В воскресенье, 15 июля, корреспондент «ГС» побеседовал с Владимиром в его родном Острове.





— Владимир, говорят, что тебя уволили из колхоза, проясни ситуацию.





— Да, с начала этого месяца, с четвёртого числа я безработный.





— И как уволили, с какой формулировкой?





— Уволили по решению правления колхоза якобы за нарушение трудовой дисциплины. Но никакого заседания правления на самом деле не было, и меня туда не вызывали. Я спрашивал у некоторых членов правления, которые не входят в руководство колхоза, когда они заседали по моему вопросу, но для них это оказалось новостью. Значит, колхозные руководители сами собрались, составили фиктивный протокол заседания правления, на основании которого председатель написал приказ о моём увольнении. Всё это незаконно, и я через суд буду добиваться теперь восстановления на работе.





— Как считаешь, почему тебя на самом деле уволили с работы? Ведь не пьёшь, обязанности свои на работе выполнял?





— Так они мстят мне за то, что отсудил у них свою зарплату. Сейчас в хозяйстве такая ситуация, что людям не платят даже минималку. Вместо 8 часов ставят 7 — неполный рабочий день, чтобы даже минимальную зарплату не платить…





— А у тебя есть на руках копия приказа об увольнении?





— Нет, копию приказа нам не дали.





— Кто, кроме тебя самого, будет отстаивать твои интересы в суде?





— У меня в суде будет законный представитель профсоюза РЭП.