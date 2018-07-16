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17 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики объявили в Беларуси на 17 июля оранжевый уровень опасности.

Причина — грозы и ливни, передает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах прогнозируется град. Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозах — с порывами до 14 метров в секунду, днем ​​местами ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет от 14 до 20 градусов тепла. Днем он поднимется до 22-28 со знаком "плюс".

21:18 16/07/2018






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