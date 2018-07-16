17 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Причина — грозы и ливни, передает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах прогнозируется град. Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозах — с порывами до 14 метров в секунду, днем ​​местами ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





Ночью столбик термометра покажет от 14 до 20 градусов тепла. Днем он поднимется до 22-28 со знаком "плюс".