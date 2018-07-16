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Пускайте гондолы! Минск снова затопило

Сегодня над Минском разразилась гроза, и центр города снова превратился в реку.
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В Минске на только что отремонтированной пешеходной улице Революционной опять потоп. В прошлый раз улицу затопило во время ливня в пятницу, 13 июля. И вот опять.

Вода на улице стоит по колено. По словам сотрудников МЧС, которые прибыли по вызову одного из частных учебных заведений, работающих на Революционной, вода почему-то не сливается в канализационные люки, а наоборот, льется из них.

Будьте осторожны! Под водой на улице — открытые канализационные колодцы, передает "Еврорадио".

Бары, расположенные в подвалах, строят "баррикады", чтобы спастись от воды. На ремонт поврежденного оборудования потребуются большие затраты.


В телеграм-канале «Минск: новости, проблемы» выложили фото затопленных пешеходных улиц.
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"Белорусский партизан"
20:09 16/07/2018






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