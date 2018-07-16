У журфака БГУ – новый декан

Об этом сообщается на сайте БГУ.

Ольга Самусевич, возглавившая журфак, родилась в 1977 году. Кандидат филологических наук, доцент. В БГУ работает с 2002 года. Прошла путь от преподавателя кафедры стилистики и литературного редактирования факультета журналистики до заместителя директора Института журналистики БГУ.

Наталья Манцурова





Наталья Манцурова, возглавившая ФПКП, родилась в 1985 году. Кандидат экономических наук. Закончила БГУ по специальности «менеджмент». С 2017 года возглавляла кафедру менеджмента и экономики социальной сферы факультета социокультурной коммуникаций.





Изменения в структуре журналистского образования начались после того, как Александр Лукашенко встретился с представителями государственных СМИ и заявил, что «дальше работать по-старому нельзя». «Самым жестоким образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Чтобы журналист сказал два предложения, и чтобы в точку. Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистический в этом плане», – подчеркнул он.