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У журфака БГУ – новый декан

Деканом факультета журналистики назначена Ольга Самусевич, а деканом факультета повышения квалификации и переподготовки – Наталья Манцурова.

Об этом сообщается на сайте БГУ.

Напомним, в апреле Сергей Дубовик покинул пост директора Института журналистики БГУ, который он занимал с 2005 года. Одновременно было объявлено, что Институт журналистики БГУ будет реорганизован в два самостоятельных факультета – журфак (новое название еще не утверждено) и факультет повышения квалификации и переподготовки (ФПКП), передает "Белсат".

Ольга Самусевич

Ольга Самусевич, возглавившая журфак, родилась в 1977 году. Кандидат филологических наук, доцент. В БГУ работает с 2002 года. Прошла путь от преподавателя кафедры стилистики и литературного редактирования факультета журналистики до заместителя директора Института журналистики БГУ.

Наталья Манцурова

Наталья Манцурова, возглавившая ФПКП, родилась в 1985 году. Кандидат экономических наук. Закончила БГУ по специальности «менеджмент». С 2017 года возглавляла кафедру менеджмента и экономики социальной сферы факультета социокультурной коммуникаций.

Изменения в структуре журналистского образования начались после того, как Александр Лукашенко встретился с представителями государственных СМИ и заявил, что «дальше работать по-старому нельзя». «Самым жестоким образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Чтобы журналист сказал два предложения, и чтобы в точку. Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистический в этом плане», – подчеркнул он.

19:17 16/07/2018






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