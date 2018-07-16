Под Речицей гаишники открыли огонь по машине пьяного водителя

Как сообщают в УВД Гомельского облисполкома, Daewoo Nexia двигался в сторону Речицы, виляя из стороны в сторону. На требование гаишников остановиться водитель не отреагировал, и, не снижая скорости, поехал дальше. В результате милиционеры решили использовать оружие.





«После произведенных 3 предупредительных выстрелов, на которые не было никакой реакции, милиционеры выстрелили по колесам. Но водитель даже и не думал сдаваться. Вблизи поворота на д. Васильково Речицкого района авто остановилось и начало движение задним ходом на служебную машину работников ГАИ, надеясь ее повредить. После совершенного наезда нарушитель продолжил движение вперед. При подъезде к лесному массиву он решил спрятаться в лесу. Съехав с дороги, попытался уйти от преследования, но был задержан работниками ГАИ», – сообщают в милиции.





Как позже объяснил 47-летний нарушитель, он просто хотел избежать наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения. На него было составлено 8 административных протоколов за нарушение дорожного движения.