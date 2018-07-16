В Витебске гаишник на тренировке упал с байка под колеса коллеге

Один из инспекторов ГАИ не справился с управлением мотоциклом и упал. Его коллега, ехавший следом, не смог остановиться и наехал на него, сообщает tut.by . Видео этого происшествия появилось в соцсети "ВКонтакте".





В милиции говорят, что сотрудник ГАИ, упавший с мотоцикла, не получил никаких травм. Он примет участие в показательных выступлениях на закрытии фестиваля "Славянский базар".





Сотрудники спецподразделений "Стрела", "Витязь" и ОМОН выступят на витебской площади Победы 16 июля. В связи с этим с 19.00 до 20.00 от площади Свободы до Московского проспекта будет ограничено движение всех видов транспорта.