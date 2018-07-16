Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Витебске гаишник на тренировке упал с байка под колеса коллеге

В Витебске на тренировке мотобатальона спецподразделения "Стрела" произошел инцидент.

Один из инспекторов ГАИ не справился с управлением мотоциклом и упал. Его коллега, ехавший следом, не смог остановиться и наехал на него, сообщает tut.by. Видео этого происшествия появилось в соцсети "ВКонтакте".

В милиции говорят, что сотрудник ГАИ, упавший с мотоцикла, не получил никаких травм. Он примет участие в показательных выступлениях на закрытии фестиваля "Славянский базар".

Сотрудники спецподразделений "Стрела", "Витязь" и ОМОН выступят на витебской площади Победы 16 июля. В связи с этим с 19.00 до 20.00 от площади Свободы до Московского проспекта будет ограничено движение всех видов транспорта.

18:42 16/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё