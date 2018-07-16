Oops! Белорусским айтишникам придется "послужить Отечеству"

Об этом dev.by рассказали в нескольких компаниях.





«В соответствии с решением министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» создана рота информационных технологий (далее – РИТ), – говорится в документе. – Комплектование роты предполагается лицами, имеющими высшее образование по профильным ИТ-специальностям с ноября 2018 года».





Представители Военной академии приглашают представителей компаний-резидентов Парка на встречу «в целях проведения информирования сотрудников Ваших организаций, подлежащих призыву на срочную военную службу, о критериях отбора, прохождения службы, организации работы и предполагаемых задачах РИТ».









В ходе встречи, которая назначена на 20 июля, «также планируется обсудить все проблемные вопросы, связанные с призывами на срочную службу и службу в резерве сотрудников компаний ПВТ».





В пресс-службе Минобороны dev.by подтвердили информацию о создании ИТ-роты. «Такими вещами не шутят», – сказали там.



