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Oops! Белорусским айтишникам придется "послужить Отечеству"

Белорусские айтишники будут служить в армии. Письмо, уведомляющее о создании в Беларуси ИТ-роты, получили компании-резиденты Парка высоких технологий.

Oops! Белорусским айтишникам придется "послужить Отечеству"
Об этом dev.by рассказали в нескольких компаниях.

«В соответствии с решением министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» создана рота информационных технологий (далее – РИТ), – говорится в документе. – Комплектование роты предполагается лицами, имеющими высшее образование по профильным ИТ-специальностям с ноября 2018 года».

Представители Военной академии приглашают представителей компаний-резидентов Парка на встречу «в целях проведения информирования сотрудников Ваших организаций, подлежащих призыву на срочную военную службу, о критериях отбора, прохождения службы, организации работы и предполагаемых задачах РИТ».


В ходе встречи, которая назначена на 20 июля, «также планируется обсудить все проблемные вопросы, связанные с призывами на срочную службу и службу в резерве сотрудников компаний ПВТ».

В пресс-службе Минобороны dev.by подтвердили информацию о создании ИТ-роты. «Такими вещами не шутят», – сказали там.


17:57 16/07/2018






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