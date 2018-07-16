Сериал про Янку Купалу снимает клипмейкер-попсовик. И что это будет?

Режиссером-постановщиком исторической драмы о трагической судьбе народного поэта Беларуси будет актер и режиссер Владимир Янковский, известный прежде всего своими рекламными роликами и музыкальными клипами для Анжелики Агурбаш, группы RAGE, проектов "Кипелов" ("Я здесь"), "Белый орёл" ("Как упоительны в России вечера") и Макса Коржа ("Бессонница"), передает euroradio.fm





Рабочее название фильма — "Пакуль будзе неба" — немного переделанная строка из стихотворения Янки Купалы "Не загаснуць зоркі ў небе". Стихотворение написано в 1911 году и имеет посвящение газете "Наша Нива".





Положенное на музыку Николаем Янчуком и Николаем Ровенским, в первой половине ХХ века оно исполнялось как белорусский гимн.









Автор сценария фильма "Пакуль будзе неба" — Елена Калюнова. Ее предыдущие работы — фильмы "Ба-бу" (2013) и "Инсайт" (2009).





Кинопроекту присвоен статус национального фильма. Первый съемочный день запланирован на 20 июля.