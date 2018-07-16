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Сериал про Янку Купалу снимает клипмейкер-попсовик. И что это будет?

"Беларусьфильм" начинает съемки 4-серийного фильма про Янку Купалу.

Режиссером-постановщиком исторической драмы о трагической судьбе народного поэта Беларуси будет актер и режиссер Владимир Янковский, известный прежде всего своими рекламными роликами и музыкальными клипами для Анжелики Агурбаш, группы RAGE, проектов "Кипелов" ("Я здесь"), "Белый орёл" ("Как упоительны в России вечера") и Макса Коржа ("Бессонница"), передает euroradio.fm

Рабочее название фильма — "Пакуль будзе неба" — немного переделанная строка из стихотворения Янки Купалы "Не загаснуць зоркі ў небе". Стихотворение написано в 1911 году и имеет посвящение газете "Наша Нива". 

Положенное на музыку Николаем Янчуком и Николаем Ровенским, в первой половине ХХ века оно исполнялось как белорусский гимн.


Автор сценария фильма "Пакуль будзе неба" — Елена Калюнова. Ее предыдущие работы — фильмы "Ба-бу" (2013) и "Инсайт" (2009).

Кинопроекту присвоен статус национального фильма. Первый съемочный день запланирован на 20 июля.

17:23 16/07/2018






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